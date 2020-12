Egeli akademisyenlere TÜBİTAK desteği

Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK çağrıları nezdinde desteklenmeye devam ediyor

TÜBİTAK'a en çok proje veren üniversite olan EÜ'nün, TÜBİTAK tarafından uluslararası iş birlikli iki proje çağırısına yaptığı başvurular desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (CAS) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde yapılan çağrıdan destek gören üç projeden biri, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendsilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suphi Şurişvan Öncel'in yürütücülüğünü yaptığı proje oldu. Yine Kolombiya Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı kapsamında aynı bölümden Prof. Dr. Murat Elibol'un yürüttüğü proje, desteklenen üç projeden biri seçildi.

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK nezdinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "TÜBİTAK'a en çok proje veren üniversite olarak oluşturduğumuz araştırma ortamı, her gün yeni başarı hikâyeleri ile karşılaşmamamıza vesile oluyor. Akademisyenlerimizin yürütücülüğünde gerçekleştirilen iki proje, uluslararası iş birliği kapsamında açılan iki çağrıda desteklenmeye hak kazandı. Her iki alanda desteklenen üç projeden biri olmayı başardı. Prof. Dr. Murat Elibol Hocamız, Kolombiya ile yapılan iş birliği kapsamında 'Algal Ekstraktların Antiviral Özelliklerinin Taranması' projesi ile, Doç. Dr. Suphi Şurişvan Öncel Hocamız ise Çekya ile yapılan ikili iş birliği çerçevesinde 'Güneş Koruyucu Molekül Üreten Potansiyel Kimyasal Fabrikalar Olarak Siyanobakteriler' başlıklı projesi ile desteklenmeye hak kazandılar. Her iki hocamızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ege Üniversitesi olarak Araştırma Üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

TÜBİTAK – CAS (Çekya) İkili İşbirliği kapsamındaki projenin Türkiye yürütücülüğünü Ege Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Suphi Surişvan Öncel, Çekya Yürütücülüğünü ise CAS Mikrobiyoloji Enstitüsünden Dr. Subhasish Saha üstleniyor. Kolombiya Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı kapsamındaki projeyi ise ülkemizden Ege Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Murat Elibol yürütürken, Kolombiya yürütücülüğünü ise Universıty Of La Sabana'dan Luis Eduardo Díaz Barrera üstleniyor.