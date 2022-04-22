Egeli maden ihracatçıları “Alimoğlu” dedi

EMİB Genel Kurulunda Mevlüt Kaya’dan boşalan koltuğu devralan İbrahim Alimoğlu, sektörün 6 milyar dolar olan ihracat gelirinin 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ/Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) çatısı altındaki 12 birliğin seçimli genel kurul toplantıları Ege Maden İhracatçıları Birliğinin(EMİB) genel kuruluyla sona erdi. Çift listenin yarıştığı EMİB genel kurulunda birliğin iki dönemdir başkanlığını yapan Mevlüt Kaya’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevi için İbrahim Alimoğlu ve Serkan Sarıçiçek yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre yapılan seçimlerde 375 oy alan İbrahim Alimoğlu EMİB’in yeni başkanı oldu. 297 oy alan Serkan Sarıçiçek ise seçimi kaybetti.

"Ben değil biz dedik”

Genel kurulda görev süresi dolan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaya, “Görev sürem boyunca madencilik sektöründe birlikteliğin sağlanması için çaba gösterdik. ‘Ben değil, biz’ dedik. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin korunması sektörümüz için çok önemli. Pandemiye, ekonomik krize, savaşa rağmen ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatını görev süremizde yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık” şeklinde konuştu.

"Sektör kaderine tek edildi”

EMİB başkanlığına aday olan Serkan Sarıçiçek ise, sektörün son 20 yılda kaderine terk edildiğini ve yalnız bırakıldığını belirtti. Sektörün yaşadığı yalnızlığa son vermek için yola çıktıklarını dile getiren Sarıçiçek, “Tamamı Türk öz kaynaklarıyla üretim yapan böylesine büyük bir sektör bu kadar mı yalnız olmalı? İşte bizler bu yalnızlığı sonlandırıp, gerçekten birlik olup önümüzdeki engelleri çözmek ve yolumuzu açmak için bir araya geldik ve karşınızdayız. Bunun için ortak akıl, ortak yönetim sloganımız ile yola çıktık” şeklinde konuştu.

Dert belli derman belli

"Dünya pazarlarında, daha güçlü yer almamız gerekiyor” diyen diğer başkan adayı İbrahim Alimoğlu da sektörün derdini de dermanını da bildiğini kaydetti. Sektörün sınırları belı̇rlı̇, yönetmeligı̇n tüm maddeleriyle açık olduğu bir maden kanununa ihtı̇yacı olduğunu kaydeden Alimoğlu, “Kanunun çıkması ı̇çı̇n çalışacağız. Bir değer derdimiz Bürokrasi.. Madencilı̇k ı̇çı̇n 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan izı̇n alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz. Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatınınpayını Türkiye’de yüzde 75'e, Ege’de yüzde 90’a çıkaracağız. 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız” dedi.

Önce insan sonra maden

Türk madenlerinin dünyaya tanıtılması ve pazarlanması için projeler hayata geçireceklerini de belirten Alimoğlu, “Bizim için önce insan, sonra çevre, daha sonra maden gelir. Yeşil madencilik anlayışını gençlerimizin desteğiyle sektöre yerleştireceğiz. Yapacak çok işimiz var. Biz diyoruz ki, Hep birlikte güçlüyüz. Gelin birlikte EMİB’i yönetelim” ifadelerini kullandı.