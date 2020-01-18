Egeli turizmcinin umudu Hollanda pazarında

Hollanda pazarını geliştirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler, Utrecht Turizm Fuarı'nda uluslararası turizm profesyonelleriyle bir araya geldi. 2016 ve 2017 yıllarında daralan Hollanda pazarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 3, İzmir'e gelen turist sayısında yüzde 4-5 dolayında artış beklediklerini söyledi.

Geçen yıl 103 bin kişinin ziyaret ettiği fuardaEgeli turizmcileri ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ile ETİK Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Belge ve Bilge Durdu temsil etti. Art arda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle 2016 ve 2017 yıllarını büyük kayıplarla kapatan Hollanda pazarının ülke ve İzmir turizmi açısından önemli bir pazar olduğunun altını çizen İşler, yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

Yükselişe geçti

"Hollanda pazarı 2018 yılında yeniden yükselişe geçti. 2019 yılında Hollanda'dan gelen turist sayısı 2018 yılına göre yüzde 6 arttı. Hollanda, İzmir'e en çok turist gönderen ülkeler arasında Almanya ve İngiltere'den sonra üçüncü sırada yer aldı. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 7'sini Hollandalı turistler oluşturuyor. Hollanda bizim için vazgeçilmez, önemli bir pazar. Hollandalı turist iklimi nedeniyle Antalya dışında İzmir'i ve Ege'yi tercih ediyor." İşler, fuar izlenimlerini ise şöyle anlattı: "Yapılan bir araştırmaya göre, bu fuarın ziyaretçisi Hollandalılar yılda 2,5 kez tatile gidiyor ve kişi başına yıllık ortalama 3 bin 395 Euro harcıyor. Yunanistan, İspanya gibi ülkelerin agresif pazarlama yaptığı bu fuar bizim için çok önemli. Fuara katılan ve Türkiye'ye ilgi duyan tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizm profesyonelleriyle ikili görüs¸meler yapıyoruz. Bu fuardan edindiğimiz izlenimlere göre, 2020 yılında Hollanda pazarından Türkiye'de gelen turist sayısında yüzde 3, İzmir'e gelen turist sayısında yüzde 4 ile 5 arasında artış bekliyoruz."