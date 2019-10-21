EGSD'den tasarımcılara tam destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 çerçevesinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen "Bez Çanta Yüzey Tasarımı Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 etkinliğinin ana teması Döngü'den yola çıkarak düzenlenen yarışmaya ulusal ölçekte katılım olurken, yarışma Türkiye'de tasarımı desteklemek ve sektöre ivme kazandırmak amacıyla da organize edildi. İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 etkinliklerinin açılışında yapılan ödül töreninde tasarımcılar ödüllerini alırken, finale kalan eserler de etkinlik çerçevesinde sergilenmeye başladı. EGSD'nin bez çanta tasarım yarışmasının ana konusu, İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 etkinliğinin de ana teması olan "Döngü" olurken, dereceye giren tasarımcılara ödüllerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve EGSD Yönetim Kurulu Üyesi Moda Tasarımcısı Övge Yıldızhan verdi.

Tasarımı her zaman destekleyeceğiz

İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 etkinliğinin açılışında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, finale kalan eserlerin tamamının bez çanta üzerine bastırılarak sergilendiğini söyleyerek, EGSD olarak etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 etkinliğinin destekçilerinden biri olarak güzel İzmir'in tasarımda daha iyi bir yere gelmesi için atılan tüm adımlarda EGSD olarak bulunacaklarını vurgulayan Ertuğrul, "İyi tasarım günleri kapsamında düzenlediğimiz yarışmada tasarımcıları ödüllendirmek, teşvik etmek en büyük amacımızdı. Tasarımı özendiren, destekleyen bu gibi etkinliklere katkı koymak, bu tarz yarışmalar ve farkındalıkları arttıran etkinliklerin içinde olmak EGSD için son derece değerli ve önemli faaliyetler. Bundan sonra da tasarıma ve bunun gibi etkinliklere destek vermeyi, tasarımı desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. Açılıştan sonra yapılan ödül töreninde birinci Nusret İrfan Uşun, ikinci Fırat Karapınar ve üçüncü Elif Cesur ödüllerini ve sertifikalarını teslim aldı.