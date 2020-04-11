Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, elektrik direğindeki trafo patladı. Kopan kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın (44) üzerine düştü. Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı
11 Nisan 2020 Cumartesi 17:57

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayındırlık Mahallesi'nde yaşandı. 2913 Sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin üzerindeki trafo, kabloların birbirine değmesi sonucu patladı. Patlama sırasında kopan kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, merakla bölgeye gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önceki Haber
Karşıyaka'da Battal'ın sevinci yarım kaldı
Sonraki Haber
İzmir'de ekmek dayanışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.