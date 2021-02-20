ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
0
BÜLENT ERSOY AŞI OLDU
BÜLENT ERSOY AŞI OLDU
0
İZMİR'DE 425 BİN DOZ AŞI YAPILDI
İZMİR'DE 425 BİN DOZ AŞI YAPILDI
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu(45), hayatını kaybetti

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı
20 Şubat 2021 Cumartesi 09:07

Yangın, dün akşam Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #dalaman #yangın
Önceki Haber
Küçükpark esnafı kan ağlıyor
Sonraki Haber
Otomobil çaya uçtu: 1 ölü
Otomobil çaya uçtu: 1 ölü
Otomobil çaya uçtu: 1 ölü
0
Genç kadın evinde ölü bulundu!
Genç kadın evinde ölü bulundu!
0
Yaşlı çift, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
Yaşlı çift, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
0
18 yaşındaki genç intihar etti
18 yaşındaki genç intihar etti
0
Arkadaşı tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı
Arkadaşı tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı
0
Pınar Gültekin davasında sanığın eşi dinlendi
Pınar Gültekin davasında sanığın eşi dinlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.