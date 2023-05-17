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Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Tekerek (49), yaşamını yitirdi. Tekerek'in, motosikleti arkadaşından emanet aldığı öğrenildi

Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada öldü
17 Mayıs 2023 Çarşamba 02:44

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Torba Kavşağı istikametine doğru 48 TE 357 motosikletiyle seyir halinde olan İbrahim Tekerek, Yokuşbaşı mevkisinde kontrolü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Tekerek, çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Tekerek'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tekerek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.  Öte yandan, Tekerek'in Bodrum Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçilik yaptığı, motosikleti ise arkadaşından emanet aldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #muğla
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