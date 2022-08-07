Emniyet şeridindeki TIR'a önce otobüs sonra kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için emniyet şeridine çekilen TIR'a önce otobüs sonra da kamyon çarptı. Kazada TIR'ın lastiğini değiştirmeye çalışan C.A.'ya otobüs çarptı, C.A.'ya yardıma giden M.K. da kamyon çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya yolunun 25'inci kilometresindeki Osman köyü kavşağında meydana geldi. C.A., kullandığı 31 HD 052 plakalı TIR'ı çekici lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridine park etti. Bu sırada TIR ile lastiği değiştirmeye çalışan C.A.'ya, B.T. (50) yönetimindeki 34 LEY 739 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Yolculardan H.F. (26), F.K. (25), M.A. (74), G.K. (28) ve N.I. (27) yaralandı. Kaza sonrası TIR şoförü C.A.'ya yardım etmek için kamyonetten inen M.K. (39) ile TIR'a, aynı yönde giden E.E.'nin (43) kullandığı 03 ABV 305 plakalı kamyon çarptı. E.E., kaza yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekibi, C.A. ile M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi’ne götürüldü. Kamyon sürücüsü E.E., Afyonkarahisar çıkışında yakalandı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.