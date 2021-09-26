DATÇA'DA İKİ DEPREM
DATÇA'DA İKİ DEPREM
0
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
0
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0

Engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tutuklandı
26 Eylül 2021 Pazar 07:58

Olay, 17 Eylül Cuma günü Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde çalışan bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.

Bakım görevlisi Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Gümüş hakkında yürütülen soruşturmada daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #engelli öğrenci #engelli öğrenci şiddet
Önceki Haber
Bekçi, sevgilisini kiralık otomobilde öldürdü!
Sonraki Haber
Koronavirüs nedeniyle ölüm uzun zaman sonra 200'ün altına düştü
Datça'da üst üste iki deprem
Datça'da üst üste iki deprem
0
Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu
Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu
0
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
0
2 bin 400 yıllık ev bulundu
2 bin 400 yıllık ev bulundu
0
Kardeş kavgası ölümle bitti!
Kardeş kavgası ölümle bitti!
0
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.