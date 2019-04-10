Engellilerden Başkan Çerçioğlu'na tebrik

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ve beraberindeki engelli vatandaşlar, görevine tekrar seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi. Özen "Engellilerin Annesi" diyerek seslendiği Başkan Çerçioğlu'na engelli vatandaşlara verdiği destekler için tüm engelliler adına teşekkür etti.

"Engellilerin 2009'dan bu yana Aydın'da sosyal belediyecilikle tanışmış olduğunu gördük" diyerek sözlerine başlayan Özen, "Başkanımızın tekrar seçilmesi yeni dönemde özelde engelliler, genelde tüm Aydınlıların sahipsiz olmadığını; Aydın halkına dokunan, engellilere biri bir faydalı projelerin 5 yıl daha devam edeceğinin teminatıdır. 'Engellilerin Annesi' sayın başkanımıza hem dernek hem de şahsım adına görevinde başarılar diliyoruz. Yeni dönemde birlikte güzel işlere imza atacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Destek sürecek

Nazik ziyaretlerinden dolayı Özen'e ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Çerçioğlu ise "Hayatlarınızı daha kolaylaştırmak için sizlerle birlikte 10 yıl beraber çalıştık, bundan sonra da beraber çalışacağız. Sizler bize çok destek verdiniz. Bu desteklerinizin süreceği inancındayım. Sizler için yapılması gerekenleri bu dönemde de tüm gücümüzle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.