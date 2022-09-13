İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
0
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
0
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
0
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0

Eşini 'aldatıyor' diye öldürmüştü, asıl aldatan o çıktı!

Eşini 'aldatıyor' diye öldürmüştü, asıl aldatan o çıktı!
13 Eylül 2022 Salı 11:02

Çanakkale'de eşi Ayşe Korur'u av tüfeği ile öldüren daha sonra da sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylemişti. Ancak asıl aldatanın Gencay Korur olduğu ortaya çıktı


Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur’u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim” diyen Korur, tutuklandı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ

Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi. Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #cinayet #kadın cinayeti #aldatma
Önceki Haber
Otobüste seks yapmaya başlayınca...
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'den Dikili'de üreticiye yem desteği
Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu!
Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu!
0
Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
0
Köyceğiz'de ilk defa bozayı görüntülendi!
Köyceğiz'de ilk defa bozayı görüntülendi!
0
Afyon'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Afyon'da bıçaklı kavga: 1 ölü
0
Denizli'de 19 saatte 100 hektar alan kül oldu
Denizli'de 19 saatte 100 hektar alan kül oldu
0
Muğla'da 82 arsa satışa çıkıyor
Muğla'da 82 arsa satışa çıkıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.