BUNU SAKIN YAPMAYIN!
BUNU SAKIN YAPMAYIN!
0
SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR
SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR
0
O FESTİVALE SEFERİHİSAR TALİP
O FESTİVALE SEFERİHİSAR TALİP
0
ADI BELLİ OLDU
ADI BELLİ OLDU
0

Eşini öldüren "gururlu" koca tutuklandı!

Eşini öldüren "gururlu" koca tutuklandı!
12 Ağustos 2022 Cuma 12:29

Çanakkale Ezine'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u öldüren ve sonrasında da sosyal medya hesabından "gururlu hissediyor" paylaşımı yapan Gencay Korur Dikili'de yakalandı. Eşini, kendisini aldattığı gerekçesi ile öldürdüğünü söyleyen Korur tutuklandı

Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, ailevi sorunlar nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ancak Ayşe Korur, kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, kurtarılamadı.

Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.

DİKİLİ’YE KADAR YÜRÜDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur' notu yazan Gencay Korur, dün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korur, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Olayın ardından 155 kilometre mesafedeki Dikili'ye kadar yürüdüğünü iddia eden Korur, karnını tarlalardan topladığı domates, biber, kavun ve karpuzları yiyerek doyurduğunu anlattı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gencay Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ezine #kadın cinayeti #ayşe korur
Önceki Haber
Ehliyeti eski olanlar dikkat! Süreniz daralıyor!
Sonraki Haber
Acı bal yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adı belli oldu
Motosikletle eşeğe çarpan genç hayatını kaybetti
Motosikletle eşeğe çarpan genç hayatını kaybetti
0
Kuşadası'nda belediye çalışanı bıçaklanarak öldürüldü!
Kuşadası'nda belediye çalışanı bıçaklanarak öldürüldü!
0
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
0
Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
0
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
0
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.