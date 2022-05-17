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Eşini öldürmüştü, cezaevinde rahatsızlanıp öldü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 6 Ocak’ta eşi Safiye Gülkaya'yı (69) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tekerlekli sandalyeyle cezaevine giren Cafer Gülkaya (70), çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

Eşini öldürmüştü, cezaevinde rahatsızlanıp öldü!
17 Mayıs 2022 Salı 12:15

İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, 6 Ocak'ta Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'taki evlerinde, tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların omzuna ve göğsüne isabet ettiği Gülkaya, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cafer Gülkaya ise yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalyeyle getirildiği adliyeye getirildi. Gülkaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ocak ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Cafer Gülkaya, dün rahatsızlanınca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülkaya, doktorların müdahalesine rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #cinayet #ölüm #cezaevi ölüm
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