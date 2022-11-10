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Eşini otomobilde vurup hastane önüne attıktan sonra intihar etti!

Eşini otomobilde vurup hastane önüne attıktan sonra intihar etti!
10 Kasım 2022 Perşembe 09:11

Denizli'de eşi Aysel Ügdül'ü (45) otomobilde tabanca ile ensesinden vurarak ağır yaralayan Veli Ügdül (46), yaralı eşini hastane önüne terk ettikten sonra tabanca ile başına ateş ederek canına kıydı

Olay, önceki gece saatlerinde Bereketli Mahallesinde yaşandı. Oto tamirciliği yapan Veli Ügdül, iddiaya göre, çıkan tartışma sonrası eşi Aysel Ügdül’ü otomobilde ensesinden ve bacağından vurarak ağır yaraladı. Ügdül, ağır yaraladığı eşini Servergazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında otomobilden indirip, kaçtı. Yaralı Aysel Ügdül’ü görenler acil servisten yardım istedi. Ağır yaralı Ügdül, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Veli Ügdül’ü aramaya başladı. Polis Ügdül’ü ararken, dün öğle saatlerinde İlbade Mahallesinde bir otomobilin içinde bir kişinin başından vurulduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan otomobildeki kişinin aranan Veli Ügdül olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Veli Ügdül’ün, eşini yaraladığı tabancayla kendini de başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Ügdül’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aysel Ügdül’ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #intihar #kadın şiddet #haber
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