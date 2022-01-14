Eşini vahşice öldürdü, kendi de ağır yaralı

Afyonkarahisar'da yine bir vahşet yaşandı. 50 yaşındaki Bayram E., 52 yaşındaki eşi Emsal E.'yi bıçakladıktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Daha sonra damadını arayan ve durumu bildiren Bayram E., kendini bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Bayram E.'nin kendini daha fazla bıçaklamasına engel olurken ağır yaralı adam kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, saat 00.30 sıralarında, Emirdağ ilçesine bağlı İncili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Bayram E. ile eşi Emsal E. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram E., bu sırada eşini göğsünden bıçaklayıp, başına da sert cisimle vurdu. Daha sonra damadını telefonla arayan Bayram E., eşini öldürdüğünü, kendisini de öldüreceğini belirterek, helallik istedi. Aynı bıçağı kendi vücuduna da defalarca saplayan Bayram E.'ye, ihbar üzerine eve gelen polisler engel oldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Emsal E., ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emsal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Afyonkarahisar Emirdağ'da, eşi Emsal E.'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak, öldürdükten sonra damadını arayıp helallik isteyen, aynı bıçağı kendisine de saplamasıyla ağır yaralanan Bayram E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. E. çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Bayram E.'in eşini öldürüp, kendisini bıçakladığı sırada evde 12 yaşındaki diğer kızlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin yakınları, Bayram E.'in şizofreni hastası olduğunu ve ilacını kullanmadığını söyledi. E. çiftinin yakınları, evde taziyeleri kabul etti.