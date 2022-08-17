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Eşini ve bir kişiyi öldürdü, sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı!

Eşini ve bir kişiyi öldürdü, sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı!
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:04

Afyonkarahisar'da Mehmet Ali Uyanık, eşi ile birlikte yürürken kahvenin önünde oturan baba ve oğlu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, tabancasını çıkarttı ve baba-oğula ateş açtı. Daha sonra da eşine ateş açan koca olay yerinden kaçtı. Olayda 37 yaşındaki Sibel Uyanık ve 27 yaşındaki İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Uyanık'ın ise sosyal medya hesabından 'intikam benim işim' paylaşımı yapması dikkat çekti

Olay, dün öğleden sonra Sandıklı'da bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı. Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti. Sibel Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı. Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden ‘İntikam benim işim’ paylaşımı yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #ölüm #cinayet #intikam
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