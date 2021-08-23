DOĞUM SANCISI GELİNCE...
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
0
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
0
1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
0
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
0

Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti. Geriye 14 sayfalık mektup bıraktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) tabancayla öldürüp, daha sonra kabloyla kendini asarak intihar ettiği iddia edilen Mehmet Meydan'ın (47), geride 14 sayfalık bir mektup ve yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Mehmet Meydan'ın kaleme aldığı ve çeşitli iddialara yer verdiği mektubun sırrı araştırılıyor

Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti. Geriye 14 sayfalık mektup bıraktı
23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:32

Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan, hayvan gütmek için yanına 13  ve 14 yaşındaki oğullarını alarak, 18 Ağustos Perşembe gecesi dağa çıktı. Geceyi dağda geçiren Mehmet Meydan, 19 Ağustos Cuma günü çocuklarını hayvanların yanında bırakıp, köye eşi Hanife ve küçük oğlu Egemen'in yanına döndü. Dağda kalan çocuklar ise  bir süre aramalarına rağmen baba ve annelerinden haber alamayınca cumartesi günü öğle saatlerinde komşularını arayıp yardım istedi.

ANNE VE OĞLU AYNI KABRE DEFNEDİLDİ

Eve giden komşular kapıyı açtıklarında Mehmet Meydan, Hanife Meydan ve Egemen Meydan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Komşuların haber vermesi sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, Hanife ve Egemen Meydan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü, Mehmet Meydan'ın ise kabloyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Meydan ailesinin cenazeleri dün köye getirilerek, toprağa verildi. Küçük Egemen annesi Hanife ile aynı kabre defnedildi.

MEKTUPTAKİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın gerçekleştiği evde detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin evde Mehmet Meydan'ın kaleme aldığı düşünülen ve 14 sayfadan oluşan mektuba ulaştığı ve yüklü miktarda para buldukları öğrenildi. Mektupta Mehmet Meydan'ın hayatıyla ilgili birçok konu ve iddiaya yer verdiği ifade edilirken, bu iddiaların konusu ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet Meydan'ın mektubunda yer verdiği iddiaları araştırmaya başladığı kaydedildi. Savcılık tarafından da olayla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü, cenazelere yapılan otopsi sonuçlarının ise henüz çıkmadığı belirtildi. 

Köy halkı, psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ettikleri Mehmet Meydan'ın kimseyle husumeti olmadığını, kimseyle sohbet etmediğini ve cep telefonu numarasının da kimsede bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, Mehmet Meydan'ın yaklaşık 9 ay önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, eşi Hanife Meydan için ambulans talebinde bulunduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı da ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon intihar #afyon cinayet #intihar mektup
İlişkili Haberler
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!
Önceki Haber
Çiğli tramvayında ilk raylar döşendi
Sonraki Haber
21 yaşındaki genç kız, kazada hayatını kaybetti
21 yaşındaki genç kız, kazada hayatını kaybetti
21 yaşındaki genç kız, kazada hayatını kaybetti
0
Uşak'ta 4 yangın birden çıktı!
Uşak'ta 4 yangın birden çıktı!
0
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!
0
Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
0
Seyir halindeki sünnet aracına pompalı tüfekle saldırdılar
Seyir halindeki sünnet aracına pompalı tüfekle saldırdılar
0
Köyceğiz'de yine yangın çıktı!
Köyceğiz'de yine yangın çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.