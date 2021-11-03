Eşini ve kızın öldürüp, intihar etti!

Aydın'da yine erkek cinayeti yaşandı. Eşi ile boşanma aşamasında olan Hüseyin Şentürk, hem eşini hem de kızını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti

Olay Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında Yamalak Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi 71 yaşındaki Huriye Şentürk ile konuşmak için eşinin kaldığı eve gitti. İki arasındaki konuşma sırasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çekerek önce eşini daha sonra da 49 yaşındaki kızı Sevda Şentürk'ü vurdu. Şentürk daha sonra da olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri eve geldiğinde anne ve kızı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ekipler Huriye Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Sevda Şentürk'ü ise hastaneye kaldırdı. Ancak Şentürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

300 METRE SONRA KENDİNİ VURDU

Olay yerinden otomobille kaçan Hüseyin Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra aracın içinde aynı tabanca ile kendini vururak intihar etti. Şentürk ailesinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.