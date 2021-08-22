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Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan (2) oturdukları evde tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan (47) ise evin merdiven boşluğunda kabloyla asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan’ın eşi ve çocuğunu öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti!
22 Ağustos 2021 Pazar 04:09

Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan ve eşi Hanife Meydan çiftinin dağda çobanlık yapan 2 çocuğu, anne ve babalarından haber alamayınca komşulardan yardım istedi. Eve gelen komşular Hanife Meydan ve oğlu Egemen Meydan’ın tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan’ın ise merdiven boşluğunda kabloyla boynundan asılmış halde cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet, Hanife ve Egemen Meydan’ın cansız bedenleri üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan’ın olay yerinde bulunan tabancayla eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon intihar #eşini öldürdü #oğlunu öldürdü
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