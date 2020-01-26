Eşinin ölümüne 10 dakika dayanabildi

Muğla'da 68 yıldır evli olan 94 yaşındaki Şevket ile 97 yaşındaki Ayşe Yılmaz çifti, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi. Yatalak olan anne ve babasının bakımıyla ilgilenen Mehmet Yılmaz: "Annemin acısını yaşarken, babam da öldü. Annemi ve babamı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz"

Muğla'da evlilikleri boyunca birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla çevrelerine örnek gösterilen Ayşe ile Şevket Yılmaz çifti, 10 dakika arayla hayatını kaybetti. Milas ilçesi Bozalan Mahallesi'nde yaşayan Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz (97) çifti, 68 yıl önce severek evlendi. İki çocuk sahibi olan çift, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerine destek vererek, sevgi ve saygılarıyla her zaman çevrelerinde örnek gösterildi. Yaşlılık sebebiyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan Yılmaz çifti ile yatalak oldukları için oğulları Mehmet Yılmaz (67) ilgilendi. Yılmaz, kahvaltı yaptırmak için yatağından kaldırmak istediği annesinin öldüğünü fark etti. Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Şevket Yılmaz da 10 dakika sonra hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne ve babasıyla bebek gibi ilgilendi

Mehmet Yılmaz AA muhabirine, babasının iki yıl önce bahçede düşerek kalçasını kırması sonucu yürüyemez hale geldiğini, annesinin ise solunum yetmezliğinden dolayı yatakta tedavi gördüğünü söyledi. Anne ve babasının hayatları boyunca birbirini çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Hep birbirlerinin gözünün içine bakarlardı. Babamı tedavi ettirdik ancak yatağa bağımlı kaldı. Eşimle yatalak anne ve babama bir bebek gibi bakıyorduk. Annemi her sabah kucağıma alarak çay içiriyor, kahvaltısını yaptırıyordum. Bugün çay vermek için kalktım ama olmadı. Hareketsiz halde duran annemin öldüğünü gördük. Annemin acısını yaşarken, 10 dakika sonra da babam öldü. Annemi ve babamı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." Bozalan Mahallesi Muhtarı Dursun Kayıhan da çiftin birbiri ardına ölümünü duyunca şaşırdıklarını belirterek, "Ayşe ninemizi ve Şevket dedemizi ölüm bile ayıramadı. Mekanları cennet olsun." dedi.