Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize giren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitirdi.

Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:13

Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi Sahili'nde denize giren Taşdelen, (71) denizde yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyaya çıkarıldığı öğrenilen Taşdelen'e, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Öte yandan babasının ölüm haberini alan Taşdelen de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alper Taşdelen, hastanede kendisini yalnız bırakmayan siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişinin taziyelerini kabul etti.

Önceki Haber
Muğla'da Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı
Sonraki Haber
Manisa'da 284 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.