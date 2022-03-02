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Eski eşini boğarak öldürdü, ormana gömdü!

Eski eşini boğarak öldürdü, ormana gömdü!
02 Mart 2022 Çarşamba 08:35

Yine bir kadın cinayeti bu kez Denizli'de yaşandı. 39 yaşındaki Ebubekir Karakurt, 4 yıl önce boşandığı 39 yaşındaki Fatma Çetin'i evinde boğarak öldürdü daha sonra da ormana gömdü. Olay Çetin'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması ile ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Karakurt, emniyette cinayeti itiraf etti

İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi. Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.

FATMA ÇETİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi. Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayeti #denizli #ölüm #erkek cinayet
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