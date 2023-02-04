Eski eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çocuk annesi Bahar Kırbaş (25), boşandığı eski eşi Emre Sürün (25) tarafından çıkan tartışmanın ardından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından yakalan Sürün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kırbaş'ın cenazesi memleketi Kırkağaç ilçesinde toprağa verildi

Eski eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
04 Şubat 2023 Cumartesi 09:10

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Samsacı Mahallesi, Laleli Sokak'ta meydana geldi. Emre Sürün, üç ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ın evine giderek konuşmak istedi. İddiaya göre tekrar barışma teklifini kabul etmeyen Kırbaş, eski eşi sürücün tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bakar Kırbaş'a ait evden gürültüler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Bahar Kırbaş'ı, kanlar içerisinde buldu. Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sürün, 3 yaşındaki kızının annesini barışma teklifini geri çevirmesi üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Boşanmalarının ardından Akhisar'da yaşadığı öğrenilen Sürün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için bugün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #kadın cinayeti
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