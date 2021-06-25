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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Rabia S.A. (26), tartıştığı eski eşi Tarkan S. (28) tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Genç kadın tedaviye alınırken, Tarkan S. ise kayıplara karıştı

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı!
25 Haziran 2021 Cuma 08:39

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak üzerinde meydana geldi. Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarkan S., tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #bıçaklama #kadın bıçaklama
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