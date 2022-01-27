Eski kız arkadaşını öldüren polisin cezası belli oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille önünü kestiği kendisi gibi polis olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) tabancayla ateş açarak öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı (60) da yaralayan Suat Teke, karar duruşmasındaki son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mehkeme heyeti Teke'yi, meslektaşı Çetinkaya'yı öldürmek suçundan müebbet hapis, anne Çetinkaya’yı yaralamak suçundan ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 4 Mart 2020’de, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanında bulunan annesine isabet etti. Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, anne Çetinkaya ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Olay sonrası tutuklanan Teke hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan’ 5 yıla kadar hapis ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 7’inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Teke, pandemi nedeniyle Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemi ile katılırken, anne Güngör ve baba Zekeriya Çetinkaya ile avukatları katıldı.

'BİZDE YAŞIYOR SAYILMAYIZ'

Saldırıdan yaralı kurtulan anne Güngör Çetinkaya, "Bu cani bir kişiyi öldürmedi, 4 kişiyi öldürdü. Bizde yaşıyor sayılmayız. Adalet istiyoruz” dedi. Baba Zekeriya Çetinkaya ise, "2 kızım vardı. Birini kaybettim. Bizde öldük. Evimize 25 metre kala katil oldu. Eşim Güngör’de 2 yıldan beri hastane hastane gezmektedir. Perişan oldu. Hem psikolojik hemde bedensel olarak zarara uğradık. Kararınızın adil olmasını bekliyorum” diye konuştu.

SEGBİS ile katılan sanık Suat Teke’de son sözlerinde, "Kendime ve mesleğime yakışmayacak bu eylemimden dolayı pişmanım” diye konuştu.

MÜHEBBET VE 20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Suat Teke’ye, Hatice Büşra Çetinkaya hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis, anne Güngör Çetinkaya’yı da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.