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Eski mankenin şüpheli ölümü!

Eski mankenin şüpheli ölümü!
16 Şubat 2022 Çarşamba 12:56

Muğla Bodrum'da yaşayan eski manken 51 yaşındaki Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ölüm #ölü bulundu #eski manken #firdevs alkan
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