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Eski sevgilisini öldürüp, kendini vurmuştu. O da öldü!

Aydın'da, bir süre birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp aynı tabancayı başına ateşleyen Olgun Gül (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski sevgilisini öldürüp, kendini vurmuştu. O da öldü!
30 Mart 2021 Salı 12:35

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş (32), geçen cumartesi günü, mesai bitiminin ardından saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun Gül (26) ile karşılaştı. Beraber yaşadıkları ancak bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun Gül, belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun Gül ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necla Demirbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirbaş, Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Tedaviye alınan Olgun Gül ise, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

Gül'ün, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından "Bu gece kurtuluşa ereceğiz", "Allah'ım Affet" ve "Huzura Yolculuk" yazdığı ortaya çıktı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kadın cinayet #olgun gül #necla demirbaş
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