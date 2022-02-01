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Esnaftan fatura önlemi: Isınma bedeli!

Esnaftan fatura önlemi: Isınma bedeli!
01 Şubat 2022 Salı 11:41

Elektriğe gelen yüzde 127 oranındaki zam esnafı da zorluyor. Yüksek faturalar karşısında ezilen esnaf kendi önlemini almaya başladı. Denizli'de çay ocağı iştelen Murat Solak da bunlardan biri. Solak, masalara monteli olan elektrik sobasını açan müşterilerinden ısınma bedeli almaya başladı

Yılbaşında elektriğe gelen yüzde 127'lik zamdan sonra pek çok işletmede elektrikle çalışan cihazların sayısı düşürüldü, fişler prizden çıkarıldı. Esnaf kullandığı elektrik sobasının ücretini de almaya başladı.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, Denizli'de 5 yıldır çay ocağı işleten Murat Solak müşterilerinden ısınma bedeli talep ediyor. Çay ocağında masalara monteli elektrikli ısıtıcılar kullanan Solak, “İki saat oturan müşterilerimden ayrıca 5 lira ısınma bedeli talep ediyorum. Sobayı çalıştırdıklarında böyle bir uygulama olduğunu söylüyorum. Çoğunlukla hak veriyorlar. Şu ana kadar bir tepki almadım” diye konuştu.

Son dönemde maliyetlerin çok arttığını söyleyen Solak, “20 metrekare dükkana 4 bin lira elektrik faturası ödüyorum. Işıkları açmaya korkuyorum. Yüksek gelmesin diye açmıyorum. Çaya şekere zam geldi. Yıl başında dükkan kiralarına zam geldi. Üstüne bir de elektrik zammı olunca ayakta kalma şansımız kalmadı. Bunu mecburen müşteriye yansıtıyoruz. Ben ürünlere zam yapmak yerine sadece sobayı kullanan müşterilerimden ayrıca ücret talep ediyorum. Birçok işletme ürünlerine zam yaptı” ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf da "Ben de esnafım. Dükkan kirası öder gibi elektrik faturası ödüyoruz. Esnaf arkadaşa hak veriyorum. Hayat çok pahalı. Esnafın da ayakta kalması lazım. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi.

Etiketler; #elektrik zammı #fatura #esnaf #ısınma bedeli
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