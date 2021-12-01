ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 17 sürekli işçi alınacaktır

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) ilandaki tabloda özellikleri belirtilen toplam 17 sürekli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tavşanlı Hizmet Merkezinden iş gücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 06.12.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu iş gücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 06.12.2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.



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