İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
0
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
0
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
0
ÇAY MI KAHVE Mİ?
ÇAY MI KAHVE Mİ?
0

ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 17 sürekli işçi alınacaktır

ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) ilandaki tabloda özellikleri belirtilen toplam 17 sürekli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tavşanlı Hizmet Merkezinden iş gücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 06.12.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu iş gücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 06.12.2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

 


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Çiğdem Toker'e Basın Özgürlüğü ödülü
Sonraki Haber
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya'ya kar yağdı
Kütahya'ya kar yağdı
0
Muğla'da fırtına tekneleri batırdı
Muğla'da fırtına tekneleri batırdı
0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Genç hemşire koronavirüse yenildi!
Genç hemşire koronavirüse yenildi!
0
Sevgilisini 80 metre aracının altında sürükledi, 'hissetmedim' dedi
Sevgilisini 80 metre aracının altında sürükledi, 'hissetmedim' dedi
0
Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü!
Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.