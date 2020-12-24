EÜ kampüsünde "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu"

Ege Üniversitesi kampüsünde "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu" Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında hizmete açıldı. Ege Üniversitesinin ortağı olduğu C-EVIL projesi (Chargers of Electric Vehicles in Learning: C-EVIL) kapsamında EBİLTEM-TTO ve Vestel iş birliği ile kurulan istasyonun açılışını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin ortakları içerisinde bulunduğu C-EVIL projesi, ERASMUS+ KA202 Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar programından Macaristan Ulusal Ajansı tarafından destekleniyor. Romanya yürütücülüğünde İspanya, Hollanda, Slovakya, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye'den çeşitli ortakların yer aldığı bir araştırma takımı tarafından kurgulanan C-EVIL projesinin sonuçlarıyla, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve bakımına yönelik yeni ve çağı yakalayan öğrenme ortamının oluşturulmasının yanı sıra bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanıyor" dedi.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Rektör Budak, "C-EVIL projesi günümüzde elektrikli araçlarla çalışan ve gelecekte de bu konuda mesleki gelişimi hedefleyen herkesin yararlanabileceği, hızlı bir şekilde değişen endüstrinin talep ettiği tutum, bilgi ve yetkinliklere sahip olunmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir proje. Proje kapsamında eğitim planı ve programı hazırlanmış eğitim içeriği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ege Üniversitesi ile Vestel A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü; elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili elektrik teknisyenleri için eğitim materyallerinin hazırlanması ve AC şarj ünitesinin Üniversitemizde kurulumunu içermektedir. Bu kapsamda bir elektrikli şarj istasyonu Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde kurulmuş bulunmaktadır. Projeye katkı sağlayan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesinin ortağı olduğu C-EVIL projesi; EBILTEM-TTO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, Ege- UZEM Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mutlu Boztepe tarafından yürütülüyor. Çalışmaya Vestel A.Ş. ekibinden Ar-Ge Elektrikli Araç Şarj Çözümleri Program Yöneticisi Görkem Özvural, Ar-Ge Güç ve Komponent Grubu Müdürü Osman Oral Kıvrak, Ar-Ge Proje Destek ve Teşvikler Müdürü Dr. Metin Nil destek veriyor.

