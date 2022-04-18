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Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!

Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 26 yaşındaki Cesim İşgör, ev arkadaşı ile tartışmaya başladı. İşgör daha sonra eline aldığı çekiçle tartıştığı 56 yaşındaki Gürol Uslu'yu başına vurarak öldürdü


Olay, saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İşgör, ev arkadaşı Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İşgör, ev arkadaşının başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını keybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşgör'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #cinayet #ev arkadaşını öldürdü #çekiçle öldürdü
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