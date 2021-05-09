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Evde çıkan yangına mahalleli kovalarla su taşıyarak müdahale etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredekiler kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi

Evde çıkan yangına mahalleli kovalarla su taşıyarak müdahale etti
09 Mayıs 2021 Pazar 08:57

Menteşe’nin Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu’nda Halil İbrahim Uysal’a ait tek katlı müstakil evde,  dün saat 19.00 sıralarında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevre sakinleri  itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden ellerine aldıkları hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Çevre sakinlerinin yoğun uğraş vermesine rağmen yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen, itfaiye ekiplerince evde soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #yangın #ev yangını
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