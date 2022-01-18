OKULLARA KAR TATİLİ
OKULLARA KAR TATİLİ
0
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
0
DÜĞÜN GÜNÜ ALDATILDI
DÜĞÜN GÜNÜ ALDATILDI
0
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
0

Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
18 Ocak 2022 Salı 11:44

Denizli’nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Yeni Mahallesi'nde bir evden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, sobadan sıçrayan ateşin eşyaları tutuşturduğu evde dumandan etkilenen Fatma Kulaksızoğlu'nun baygın vaziyette olduğunu tespit etti.

Ekiplerce evden çıkarılan Kulaksızoğlu sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #yangın
Önceki Haber
İzmir'de okul müdürüne şantaj ve taciz suçlaması!
Sonraki Haber
Düğün günü, evleneceği adamı başkası ile yakaladı
Fethiye'de feci kaza: O anlar saniye saniye görüntülendi
Fethiye'de feci kaza: O anlar saniye saniye görüntülendi
0
Domaniç'te okullara kar tatili
Domaniç'te okullara kar tatili
0
Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
0
Ege'nin iç kesimleri kara teslim!
Ege'nin iç kesimleri kara teslim!
0
Bozcaada'da ev çok ama...
Bozcaada'da ev çok ama...
0
Zabıtalara kızdı, kendini yaktı!
Zabıtalara kızdı, kendini yaktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.