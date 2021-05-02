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Evden çıkamayanlara kitaplar eşek üzerinde geldi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsal mahallelerde yaşayanlar, 'eşekli gezici kütüphane' sayesinde kitapla buluşturuldu

Evden çıkamayanlara kitaplar eşek üzerinde geldi
02 Mayıs 2021 Pazar 14:38

Çameli Milli Eğitim Müdürlüğü, 1940'lı yıllarda Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde eşeklerle seyyar kütüphanecilik yapan Mustafa Güzelgöz'ün hayat hikayesinden esinlenerek proje hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsal kesimlerde yaşayanların kitaba ulaşabilmesi için 'eşekli gezici kütüphane' hazırlandı. Eşeklerin semerine yüklenen kitaplar, ücra mahallelerdeki öğrenci ve yetişkinlere ulaştırıldı. Proje kapsamında 4 mahalledeki 220 okur, kitaplarıyla buluşturuldu.

Kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uysal, eşekli seyyar kütüphane sayesinde okumak istediği kitaba eriştiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle mahallemizdeki çocuklar da okula gidemiyordu. Bu proje bizi hem gülümsetti hem de memnun etti. Okumak istediğim kitabı aldım. Mahallemizdeki çocuklar da bu sayede kitap okuyabilecek" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #Koronavirüs #eşekli kütüphane
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