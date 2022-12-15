Evine gelen arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü!

Muğla'da 33 yaşındaki Ömer Karaca, evine gittiği arkadaşı 32 yaşındaki Keziban Çelik tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Seydikemer'in Bağlıağaç mahallesinde meydana geldi. Keziban Çelik, evine gelen arkadaşı Ömer Karaca ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evinde bulunan av tüfeği ile arkadaşına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sol omzuna fişek isabet eden Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Keziban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.