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Evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Ahmet Zeybek (54), hayatını kaybetti

Evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü!
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:18

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zeybek, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Zeybek'i yerde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aşçı Ahmet Zeybek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeybek'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ölüm #çatı düşme
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