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Evinin kapısının önünde öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün evinin önünde tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Burak Durna(30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinin kapısının önünde öldürüldü
Özlem Çimen
Özlem Çimen
21 Ocak 2021 Perşembe 14:30

Olay dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta meydana geldi. İşten eve dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, yaşadığı apartmanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Durna, sırtına ve başına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Seher Durna, eşini yaralı olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için soruşturma başlattı.

1 AYDA 7 KEZ LASTİKLERİ KESİLDİ

Olaydan sonra Burak Durna'nın evine gelen yakınlarından Ahmet Çayır, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Çayır, "Akşam eve gelmiş, zile basmış. O sırada ateş edip vurmuşlar. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son bir ay içerisinde aracının lastikleri 7 kez kesilmişti. Bunu yapanların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

MİNİBÜSÜNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Cinayete kurban giden Burak Durna'ya ait minibüsün üzerinde bulunan 'Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden' ve 'Boynu bükük olanın celladı çok olur' yazıları dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli cinayet #tesisatçı ölüm
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