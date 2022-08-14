Evinin önüne araç park edilmesine kızdı, tüfekle ateş açtı!

Kütahya'da Ahmet Ali K., evinin önüne araç park edilmesine kızarak, aracın sürücüsü ile tartışmaya başladı. Daha sonra K., tartıştığı İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı. İlyas Ö., yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çıkrık Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.