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Evsiz olduğu için pansiyona yerleştirilmişti, ölü bulundu

Evsiz olduğu için belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen bir kişi odasında ölü bulundu

Evsiz olduğu için pansiyona yerleştirilmişti, ölü bulundu
15 Ocak 2021 Cuma 12:05

Denizli Pamukkale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Sağ, 4 gün önce Denizli Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından bir pansiyona yerleştirilmişti.

Pelitliba Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda kalan Sağ, bu sabah odasından çıkmadı. Görevliler kapıyı çaldı ancak kapı açılmayınca yedek anahtarla odaya girdi.

Odaya giren görevliler Sağ'ı hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Pansiyona gelen sağlık ekipleri, Sağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olay yeri incelemesi yaparken, Sağ'ın cesedi de otopsi yapılması için Pamukkkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #evsiz #denizli
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