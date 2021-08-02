BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
0
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
0
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
0
YANGIN ONLARI DA ETKİLEDİ
YANGIN ONLARI DA ETKİLEDİ
0

Feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi öldü!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ekmek dağıtılan hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi öldü!
02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:59

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak yönünden Karacasu yönüne gitmekte olan Ahmet Mutlu (42) yönetimindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Karacasu yönünden Kuyucak yönüne giden Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Ahmet Mutlu ve Çetin Aksöz'ün cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
Filenin Sultanları güçlü rakiplerini devirdi
Sonraki Haber
Altay'da Mossoro şoku
Misal 3 gündür yanıyor! Havadan müdahale başladı!
Misal 3 gündür yanıyor! Havadan müdahale başladı!
0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
0
Yangın bölgesinde gökyüzü kızıla döndü!
Yangın bölgesinde gökyüzü kızıla döndü!
0
Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu!
Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu!
0
Pakdemirli: Uçak olarak hakikaten dünyada az bulunur bir filoya sahibiz!
Pakdemirli: Uçak olarak hakikaten dünyada az bulunur bir filoya sahibiz!
0
Erdoğan yangın bölgesinde yapılacak yardımları anlattı, sonra da çay dağıttı!
Erdoğan yangın bölgesinde yapılacak yardımları anlattı, sonra da çay dağıttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.