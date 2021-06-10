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Felç olan köpeğe bebek gibi bakıyor

Aydın'da 80 köpeğe bakan Tenzule Küçük’ün (70), 5 ay önce köpeklerinden birinin dünyaya getirdiği 6 yavrudan 5'i annelerini emerken ezilerek öldü. Sağ kalan tek yavru ise beyin kanaması geçirip, felç oldu. Yürüyemeyen köpeğin, mamasını kaşıkla yedirip suyunu içiren Küçük, bir hayvanseverin desteğiyle ABD'den yürüteç de getirtti

Felç olan köpeğe bebek gibi bakıyor
10 Haziran 2021 Perşembe 11:22

Aydın'da yaşayan Tenzule Küçük, Tepecik Mahallesi'ndeki bahçeli evinde kızı Funda Küçük ile 80 köpeğe bakıyor. Küçük'ün, 5 ay önce köpeklerinden birinin 6 yavrusu oldu. Annenin yavruları 3 haftalıkken emzirdiği sırada üzerlerine yatması sonucu nefessiz ve hareketsiz kalan 5'i öldü. Sağ kalan tek yavru ise, beyin kanaması geçirdi. Sağ tarafı felç olan, yürüyemeyen köpeğin, mamasını kaşıkla yedirip suyunu içiren Tenzule Küçük, hayvanseverin desteğiyle ABD'den yürüteç de getirtti.

'Yaşar' adını verdiği yavru köpeğe çocuğu gibi bakan Küçük, "Sürekli hareket yaptırmaya çalışıyorum. Çaba sarf ediyor ama henüz kendi başına yapamıyor. Ben yaptırmak zorundayım. Belli saatlerde yürütüyorum, yorulsun hareket etsin diye ayakta tutuyorum. 5 aydan beri bununla bir bebek gibi uğraşıyorum. İnşallah ayağa kalkarsa çok büyük bir mucize olacak. İzmir'de özel bir veteriner kliniğine gönderdik. Yapılan tedavide beyninde tümör olduğu görüldü. Ağzı ve dili yok. Hayvan sevgisi bir başkadır. Sadece insanın gözünün içine bakıyor onu anlayabiliyorsan anlarsın" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #felçki köpek #köpek bakan kadın
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