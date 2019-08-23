Fethiye Belediye'si Muğla kıyılarını koruyacak

TURMEPA ve Fethiye Belediyesi arasında Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi protokolü 16 Ağustos’ta imzalandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu tarafından imzalanan protokol ile TURMEPA’nın 2006 yılından bu yana faaliyetlerini yürüttüğü Kıyı ve Deniz Merkezi, çalışmalarına aynı binada Fethiye Belediyesi iş birliğiyle hız kesmeden devam edecek.

TURMEPA’nın Fethiye’ye 2006 yılında kazandırdıgı Kıyı ve Deniz Merkezi’nin, bölgede denizleri ve su kaynaklarını korumak için verdiği mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürebilmesi için Fethiye Belediyesi ile bir iş birliği protokolü imzalandı. Fethiye Belediyesi, TURMEPA’nın bu merkezde yürüteceği deniz ve kıyı koruma faaliyetlerine Belediye imkanları doğrultusunda katkı sunacak ve TURMEPA’nın bölgedeki çalışmalarının duyurulması ve tanıtılmasına da destek verecek.

En uzun kıyı şeridi



İmza töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi ile TURMEPA’nın 2006 yılından bu yana yakın bir işbirliği içinde bulunduğunu vurgulayarak, doğa ve çevre korumanın siyaset üstü bir konu olarak ele alınması gerektiğini ve TURMEPA ile yıllardır devam eden işbirliğinin daha da geliştirilerek sürdürülmesini istediğini ifade etti. Karaca: “Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip şehri olan Muğla genelindeki tüm kıyıları koruyup gelecek nesillere tertemiz biçimde bırakmalıyız. Bilim insanlarına göre, bir plastiğin doğaya karışması birkaç yüzyılı buluyor. Denizde yaşayan ve bizim tükettiğimiz canlılar da aslında bu atıkları tüketiyor. Günlük hayatta kullandığımız her türlü atığın doğaya karışmasını önlemeli, temiz çevre bilincini eğitim yoluyla genç kuşaklara aşılamalıyız. Bu amaçla, TURMEPA ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Bölgemizdeki deniz turizminin devam edebilmesi için koylarımızın, ormanlarımızın, kısacası tüm doğamızın korunması gerekiyor. Temiz bir deniz, temiz bir çevre olmazsa deniz turizmi de olamaz. TURMEPA’nın Fethiye’de doğanın, denizlerin, doğal kaynakların önemini bilen, kirliliğin ve ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditlerin farkında olan, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirilmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da katkı sağlayacağına inancımız tam” dedi.



TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise Alim Karaca’ya teşekkür ederek şunları söyledi: “Muğla, sahip olduğu kıyı şeridiyle ülkemizin en güzel koylarını, sahillerini içinde barındırıyor. Denizle böylesine iç içe olan bir şehirde onu korumanın önemi daha da hayati. TURMEPA olarak 2006 yılından bu yana Fethiye’de bulunan merkezimizle tüm Muğla’da denizleri koruma bilincinin yayılması için çalışıyor, şehir ve ilçe merkezlerinden köy okullarına kadar uzanıyor ve aldığımız iki nefesten birini denizlerin sağladığını anlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi Fethiye Belediyesi’nin de desteğiyle bölgede yürüttüğümüz eğitim ve farkındalık çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.” şeklinde konuştu.

90.000 kişiye çevre ve deniz eğitimleri verildi

TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi, kurulduğu 2006 yılından bu yana bölgenin çevresel dönüşümüne katkıda bulunmak için çok sayıda eğitim projesi ve etkinliği hayata geçirdi.

Merkezde, Muğla Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişiye çevre eğitimleri veriliyor. Eğitimlerle bugüne kadar; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, tur operatörleri, kaptanlar, Fethiye Müftülüğü’ne bağlı imamlar, Kuran kursiyerleri, Muğla Kapalı ve Dalaman Açık Cezaevi mahkumları, Orman İşletme Müdürlüğü personeli eşleri, bölge otellerinin personel ve aileleri ile yerel halka ulaşıldı.

Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi’nde ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarla Kabotaj Bayramı, Dünya Çevre Günü gibi özel günlerde bölgede bulunan ada ve koylarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sadece 2019 yılında gerçekleşen kıyı temizleme etkinliklerinde 590 kg atık toplanarak Fethiye Belediyesi’nin geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Muğla’da ayrıca 5 atık toplama teknesiyle yat ve turistik teknelerden sıvı atık toplama çalışmaları sürdüren TURMEPA, bugüne kadar bölgede 30 milyon litre sıvı atığın ve 2 bin 700 ton katı atığın denize karışmasını önledi.