ALTIN MADAYLA METE'NİN
ALTIN MADAYLA METE'NİN
0
YENİ UYDU FIRLATTILAR
YENİ UYDU FIRLATTILAR
0
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE
0
METEOR YAĞMURUNA HAZIR OLUN!
METEOR YAĞMURUNA HAZIR OLUN!
0

Fethiye'de 5 hektarlık alan kül oldu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor

Fethiye'de 5 hektarlık alan kül oldu!
31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:01

Ölüdeniz'in Ovacık mevkisi ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazözle sevk edilen 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'nin 10 itfaiye araçlı 30 itfaiye eri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangına gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler, paniğe de neden oldu. Çok sayıda kişi, ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

ÖLÜDENİZ YOLU KAPATILDI

Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın boyunca Kaymakam Eyüp Fırat ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çalışmaları yakından takip etti. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. 

BAŞKAN KARACA: SABOTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotofkokteyli ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #fethiye yangın #yangın #kayaköy
Önceki Haber
Hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak uydu fırlatıldı
Sonraki Haber
Sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı
Fethiye de yanıyor! Molotof kokteyli iddiası!
Fethiye de yanıyor! Molotof kokteyli iddiası!
0
Osmaniye mahallesinde zarar büyük!
Osmaniye mahallesinde zarar büyük!
0
İşini bıraktı, köyünde ejder meyvesi üretmeye başladı
İşini bıraktı, köyünde ejder meyvesi üretmeye başladı
0
Marmaris'i yakan çocukların ifadeleri ortaya çıktı!
Marmaris'i yakan çocukların ifadeleri ortaya çıktı!
0
Marmaris'te yangın devam ediyor. Vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu!
Marmaris'te yangın devam ediyor. Vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu!
0
Motosikleti ile yangına su taşıyan genç hayatını kaybetti!
Motosikleti ile yangına su taşıyan genç hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.