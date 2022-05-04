Fethiye'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücünün hayatını kaybettiği kazada, biri çocuk 4 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Uygar K'nın kullandığı 48 AAP 515 plakalı otomobil ile Yılmaz Ersüngü (30) yönetimindeki 48 GU 319 plakalı motosiklet, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde çarpıştı. Savrularak aydınlatma direğini deviren otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.