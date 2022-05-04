ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
0
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
0
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0

Fethiye'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücünün hayatını kaybettiği kazada, biri çocuk 4 kişi de yaralandı

Fethiye'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:14

Alınan bilgiye göre, Uygar K'nın kullandığı 48 AAP 515 plakalı otomobil ile Yılmaz Ersüngü (30) yönetimindeki 48 GU 319 plakalı motosiklet, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde çarpıştı. Savrularak aydınlatma direğini deviren otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #kaza #ölüm #otomobil motosiklet kaza
Önceki Haber
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
Sonraki Haber
Soylu: 1 milyon Suriyeliye ev yapacağız!
Bayramlaşmaya giden ailesi onu ölü buldu!
Bayramlaşmaya giden ailesi onu ölü buldu!
0
Soba gazından zehirlenen iki kardeşten biri öldü!
Soba gazından zehirlenen iki kardeşten biri öldü!
0
Tartıştığı kardeşini öldürdü!
Tartıştığı kardeşini öldürdü!
0
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
0
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
0
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.