Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil sulana kanalına düştü. Kazada otomobilin sürücüsü 66 yaşındaki Mustafa Şimşek hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şimşek yönetimindeki 20 PL 592 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Dalgıç Timi ve itfaiye sevk edildi. Dalgıçlarca sulama kanalından çıkarılan Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Şimşek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.