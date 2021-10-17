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Fethiye'de yağmur hayatı felç etti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu

Fethiye'de yağmur hayatı felç etti!
17 Ekim 2021 Pazar 09:17

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu.

Bazı noktalarda yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçlar yolda kaldı.

Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye yağmur #fethiye su baskını
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