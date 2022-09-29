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Fethiye'de yol ortasında yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı bulundu!

29 Eylül 2022 Perşembe 09:44

Muğla Fethiye'de yol ortasında yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yatan kişilerden birinin ölü, diğerinin ise yaralı olduğunu tespit etti


Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #ölüm
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