Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan yollar havadan drone ile görüntülendi.

Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendi
11 Nisan 2020 Cumartesi 18:02

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararının uygulandığı ilk günde, Fethiyelilerin evlerinde kaldığı görüldü. Kentteki sokak ve caddeler boşaldı. İlçe merkezinde boş sokaklar ve sahil şeridi, havadan drone ile görüntülendi. İş yerlerinin kapandığı ilçede, polis ve bekçiler sokaklarda devriye gezerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

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