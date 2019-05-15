Fidanlar toprağa, onlar hayata kök salsın

Bir arada yaşama kültürünü öğrenmek ve öğretmek zorunda olduklarına dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'O fidanlar toprağa kök salsınlar istedik. O fidanlar kök saldıkça, onlar hayata daha çok tutunsun; bizler de onlara sımsıkı sarılalım' dedi

10- 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Selçuk Efes Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Kireçcili Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Selçuk Efes Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

Onlar engel tanımıyor

Engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken ve bu nedenle onları engelliler değil; engel tanımayan çocuklar olarak nitelendiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Çünkü onlar gerçekten engel tanımıyorlar; toplum içerisinde yer alma mücadelesi veriyorlar. Bu çocuklarımızın her birisi toplumun birer fertleridir. Bizler de onlara sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Bir arada yaşamak

Böylesine önemli bir haftada fidan dikimi etkinliği düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başkan Sengel; "Bir arada yaşamayı öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Onlar engelli değil, engel tanımayanlardır. Ve o engel tanımayanlarla birlikte bugün burada fidanları diktik. O fidanlar toprağa kök salsınlar istedik. O fidanlar kök saldıkça, onlar hayata daha çok tutunsun; bizler de onlara sımsıkı sarılalım. O yüzden bu fidan dikiminin çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Engelsiz bir topluma, engelsiz beyinlere sahip olabileceğimiz bir gelecek hayal ediyorum. Çünkü bizim için en önemli olan şey insan olabilmek ve bir arada yaşama kültürünü her geçen gün arttırabilmek" diye konuştu.