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Film yapımcısı şaşırttı! Aracım kurşunlandı dedi ama...

Muğla Bodrum'da film yapımcısı olan Sertuğ A., kamyoneti ile seyir halinde iken aracına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Yapılan incelemede A.'nın kendi aracını kurşunladığı ortaya çıktı

Film yapımcısı şaşırttı! Aracım kurşunlandı dedi ama...
10 Haziran 2022 Cuma 12:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ileri süren film yapımcısı Sertuğ A.'nın (49), aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi. Gözaltına alınan Sertuğ A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay günü can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talebinde bulunduğu öğrenildi.

Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs saat 12.15 sıralarında, Sertuğ A. tarafından Torba'dan Gölköy istikametinde giderken kamyonetine 3 el ateş edilerek silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu. Bölgeye JASAT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeda aracın sağ arka kapı sac üzerinde yaklaşık 5-6 santimetre ebatlarında bir mermi giriş ve çıkış izi tespit edilirken, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu. Ekipler, Sertuğ A.'nın elinden swap örneği alınmasına karar verdi. Ancak Sertuğ A., kabul etmedi.

KOVANLAR İNCELENDİ

Jandarma ekipleri Sertuğ A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenip, soruşturmayı derinleştirdi. Sertuğ A.'nın olayın yaşandığı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca olduğunu ve can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda ekipler Sertuğ A.'ya ait 3 tabanca ve bölgede bulunan 3 boş kovanı incelenmesi için 7 Haziran'da Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede 3 boş kovanın Sertuğ A.'ya ait tabancadan atıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Sertuğ A.'yı suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sertuğ A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #film yapımcısı #kurşunlama
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